Qatar Airways vereinfacht Tarifsystem

Seit dem 9. November bietet die Airline insgesamt sechs Tarif-Kategorien an, geordnet nach Reiseklassen:

Business Class: Classic, Comfort, Elite

Economy Class: Classic, Convenience, Comfort

Jede der neuen Tarifgruppen bietet Fluggästen ein eigenständiges Angebot an Produkten und Dienstleistungen, die auf die unterschiedlichen Bedürfnisse zugeschnitten sind. So erhalten beispielsweise Passagiere, die Tickets in der Economy Class buchen, pro Tarifgruppe je fünf Kilogramm zusätzliches Freigepäck. Fluggäste, die Economy-Comfort-Tickets buchen, kommen in den Genuss bevorzugter Sitzplätze, während Passagiere mit Business-Elite-Tickets zusätzlich unbegrenzt kostenlose Änderungen ihres Reisedatums vornehmen können und Anspruch auf gebührenfreie Rückerstattung haben. Mitglieder des Qatar Airways Privilege Club sammeln darüber hinaus entsprechend der gewählten Tarifgruppe zusätzliche Qmiles.

Keine versteckten Zusatzkosten

Qatar Airways Group Chief Executive Akbar Al Baker sagte: „Unsere neuen Tarifgruppen bieten Fluggästen mehr Einfachheit, Auswahl und Flexibilität. Außerdem helfen sie uns in unserem Bestreben, im Verkauf Best-in-Class-Erlebnisse zu bieten. Mit den neuen Kategorien ist es für den Kunden stets klar, was er kauft – es gibt keine versteckten Gebühren oder Zusatzkosten. Außerdem geben wir unseren geschätzten Privilege Club-Mitgliedern die Möglichkeit, mehr Qmiles zu sammeln, um Zusatzvorteile oder Stufen-Upgrades freizuschalten.“ (red)