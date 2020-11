TUI startet Kinderfestpreis-Aktion für den Sommer 2021

In rund 200 familienfreundlichen Hotels aus dem TUI- und airtours-Programm reisen Kinder im Sommer 2021 zum Festpreis inklusive Flug und Verpflegung – ganz gleich ob der Urlaub eine Woche, zehn oder vierzehn Tage dauert. Buchbar sind die Sparpreise für Kinder bis 11 Jahre bis 7. Dezember 2020. Das Angebot gilt für Flugpauschalreisen von mindestens einer Woche Aufenthalt im Reisezeitraum zwischen 15. April und 30. September 2021.

Zum Kinderfestpreis ans Mittelmeer

Bereits für 99 EUR Kinderfestpreis geht es zum Beispiel in den TUI Magic Life Calabria in Italien oder in den TUI Kids Club Grecotel Marine Palace auf Kreta. Der Kinderfestpreis lohnt sich vor allem bei einem Aufenthalt in den TUI-Markenhotels von TUI Blue, TUI Magic Life, Robinson, TUI Suneo, RIU und den Konzepthotels von TUI Kids Club, denn diese bieten ein besonders breitgefächertes Angebot an Aktivitäten und viel Abwechslung in gewohnter TUI-Qualität.

Zusätzlich setzt TUI bis auf weiteres auf bewährte Hygienekonzepte in allen TUI-Hotels und Clubs.

Kostenfreie Aufenthalte in Autoreisezielen

In Autoreisezielen begleiten Kinder die Eltern sogar kostenfrei. Das Angebot gilt in rund 160 Hotels unter anderem in Österreich, Deutschland und Kroatien. Reisezeitraum ist auch hier zwischen 15. April und 30. September 2021.

Kostenlos umbuchen oder stornieren

Buchungen zum Kinderfestpreis sind dieses Jahr besonders flexibel und sicher, denn es besteht bis 31 Tage vor Anreise eine kostenlose Umbuchungs- bzw. Stornomöglichkeit. Außerdem ist bei Buchungen zum Kinderfestpreis im gesamten Reisezeitraum der Covid Protect-Reiseschutz inkludiert. (red)