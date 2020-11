Ltur wird vom Veranstalter zur TUI-Vertriebsmarke

Reisebüros würden somit von zusätzlichen Verkaufschancen für ihre Kurzfristkunden profitieren, so TUI in einer Aussendung Mit dem TUI Agenturvertrag haben Reisebüros ab sofort automatisch die Möglichkeit, ltur zu verkaufen. Eine separate Freischaltung ist nicht nötig. Ab November 2020 erhalten Reisebüros für jede Neubuchung 10% Provision. Bei Agenturen mit niedrigerer Grundprovision würde jedoch diese zur Anwendung kommen, merkt TUI an. Der Ltur-Umsatz zählt zum TUI-Gesamtumsatz.

Unterschiedliche Leistungen

Teilweise komme es zu Überschneidungen der TUI- und Ltur-Angebote, da Hotels aus dem TUI-Portfolio zur Auslastungsoptimierung auch über Ltur vermarktet werden. Dass es dabei beim scheinbar gleichen Angebot zu unterschiedlichen Endpreisen komme, ergebe sich aus dem veränderten Leistungsspektrum für den Kunden:

Es gelten die TUI AGBs, allerdings mit restriktiveren Stornobedingungen: keine Flugumbuchungen, sondern Storno- und Neubuchung

Optionen sind nicht möglich

Keine Anfragebuchungen

Bei TUI fly gilt: 15 kg Freigepäck, gebührenfreier Web-Check-In ist obligatorisch, Check-In am Flughafen gegen Aufpreis

Keine Sitzplatzreservierung über IRIS.plus

Im Laufe der Woche soll das gesamte Ltur-Angebot in IRIS.plus zur Verfügung stehen. (red)