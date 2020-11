Austrian: Covid-19 Tested Flights

Konnten sich in der ersten Phase des Pilotprojektes - laufend bis 8. November 2020 - Passagiere freiwillig auf Covid-19 testen lassen, werden im nächsten Schritt nun verpflichtende Schnelltests für Fluggäste und Besatzung auf ausgewählten Flügen durchgeführt. Die Pilotphase der verpflichtenden Covid-19 Tests dauert vorerst bis Ende November 2020.

Pilotprojekt mit Hamburg

Die ersten Tests werden am 12. November auf den Wien-Hamburg bzw. Hamburg-Wien-Flügen durchgeführt. Nach erfolgtem Test bekommen Fluggäste bereits innerhalb von 10 bis 15 Minuten ihr Testergebnis – entweder via SMS oder auf Wunsch auch nach persönlicher Rückfrage. Alternativ akzeptiert Austrian Airlines auch ein negatives PCR-Testergebnis, das bei Abflug nicht älter als 48 Stunden ist. Auch in diesem Fall werden Fluggäste gebeten, sich zunächst beim Testcenter zu melden. Erst bei Vorliegen eines negativen Ergebnisses wird die Bordkarte freigeschaltet und der Zutritt zum Sicherheitsbereich und Flugsteig ermöglicht. Sollte das Testergebnis positiv ausfallen, wird der betroffene Passagier zur umfassenden Abklärung des Gesundheitszustandes vom Sanitätsteam des Flughafens betreut und die weitere Vorgehensweise mit der zuständigen Gesundheitsbehörde festgelegt. Eine kostenfreie Umbuchung oder Stornierung des Austrian Airlines Fluges ist in diesem Fall möglich.

„Unser Ziel ist es, mit einer ausgeklügelten Teststrategie Reisebeschränkungen und Quarantäneverpflichtungen zukünftig obsolet zu machen. Verpflichtende Tests sind nun ein weiterer Schritt auf dem Weg dahin“, erklärt Austrian Airlines COO Jens Ritter.

Mittelfristig hofft man, durch den Einsatz von Schnelltests eine Lockerung der zahlreichen Einreisebeschränkungen zu erreichen und das Reisen wieder einfacher und planbarer zu machen.

„Wirtschaft und Tourismus brauchen dringend mehr Reisefreiheit. Wir benötigen daher Lösungen, die Sicherheit bieten und gut in den Reiseprozess integriert werden können. Antigen-Schnelltests sind ein Weg aus der Covid-19-Krise. Der Test-Betrieb am Flughafen Wien funktioniert sehr gut und wir freuen uns, dass Austrian dieses Angebot nun auf die Hamburg-Verbindung ausweitet“, hält Mag. Julian Jäger, Vorstand der Flughafen Wien AG, fest.

Flüge mit Antigen-Schnelltest gekennzeichnet

All jene Flüge, welche als sogenannte „Covid-19 Tested Flights“ geführt sind, sind auf der Austrian Website entsprechend gekennzeichnet und somit für den Fluggast bereits bei der Buchung erkenntlich. Zusätzlich werden die Fluggäste vor Abflug via Preflight E-Mail und Check-in Einladung informiert. Zum aktuellen Zeitpunkt ersetzt der Antigen-Schnelltest die behördlich vorgeschriebenen PCR-Tests nicht. Passagiere müssen also weiterhin die lokalen Einreiseregularien beachten. Auch die Maskentragepflicht an Bord von Austrian Airlines Flügen sowie an Flughäfen bleibt aufrecht. Ausgenommen davon sind nur Kinder unter 6 Jahren und Fluggäste, die eine entsprechende medizinische Bestätigung vorlegen. (red)