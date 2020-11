Air Malta führt garantierten Mindestflugplan ein

Mit dem „Business Guaranteed“-Flugplan will der Nationalcarrier seinen Kunden Planungssicherheit und Verlässlichkeit in den derzeit unsicheren Zeiten bieten. Der garantierte Flugplan wurde so angepasst, dass Destinationen für Geschäftsreisende regelmäßig angeflogen werden; für Urlaubsziele wurde darauf geachtet, dass kurze Reisen am Wochenende und in der Wochenmitte möglich sind.

Die Flüge des „Business Guaranteed“-Flugplans werden in jedem Fall durchgeführt, es sei denn es treten außerplanmäßige Umstände auf, wie Unwetter oder die Schließung von Flughäfen, die nicht in der Kontrolle von Air Malta liegen. Zudem gibt Air Malta Reisenden ein „Flexibility Guaranteed“-Versprechen, das Kunden zusätzliche Flexibilität bei der Buchung einräumt.

Air Malta wird diesen Winter folgende Reiseziele anfliegen: Amsterdam*, Berlin*, Brüssel*, Catania*, Düsseldorf*, Frankfurt*, Hamburg, Lissabon, London Heathrow*, Lyon, Madrid (neu), Mailand Linate*, München*, Moskau*, Palermo, Paris Charles De Gaulle*, Paris Orly*, Prag, Rom*, Wien* und Zürich*.

(* - garantierte Strecken).

Ob Moskau angeflogen werden kann, unterliegt noch immer der Entscheidung der Regierungen beider Länder, ob sichere Reisekorridore gewährleistet werden können.

Weitere Informationen zum Winterflugplan unter: www.airmalta.com