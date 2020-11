proFewo Counter: Neue Funktionen für präzisere Suchergebnisse

Reisebüros, die die Vergleichs- und Buchungsplattform für Ferienwohnungen und –häuser proFewo nutzen, können sich ab sofort über zwei neue Features freuen: Durch die erweiterte Kartensuche und Veranstalter-Bewertungen von Ferienobjekten könne die Suche nach einem geeigneten Ferienhaus noch besser am Kundenwunsch orientiert erfolgen.

Erweiterte Kartensuche & Veranstalter-Bewertungen

„Mit den Bewertungen der Ferienobjekte von einem bis zu fünf Sternen – basierend auf den von den Veranstaltern gelieferten Daten – können die Expedienten nun Empfehlungen für bestimmte Ferienunterkünfte aussprechen, auch wenn sie diese selber nicht kennen,“ so Karl-Martin Reinhardt, Geschäftsführer Vertrieb des Münchener IT-Dienstleisters Check IT, dem Betreiber von proFewo.

Eine präzisere Auffindung von freien Ferienhäusern in einer bestimmten Region ermöglicht das neue Feature innerhalb der Kartensuche per Google. Bei Eingabe von beispielsweise „Dänemark“ bekommt man durch Anklicken des in der Karte angezeigten Umkreises die einzelnen Unterregionen aufgelistet: z. B. Jütland, Mitteljütland, Ostjütland. Per Mouseover wird dann in der Karte angezeigt, wo sich diese Unterregionen genau befinden, wie sie abgegrenzt sind und wie sie namentlich bezeichnet werden.

Über diese neue Funktion innerhalb der Umkreissuche erhält man nun ganz gezielt die Ferienobjekte aufgelistet, die sich in dem gewählten Raum befinden. „Diese neue Funktion liefert den Expedienten eine Auflistung von zielgenaueren Objekten und spart dadurch noch mehr Zeit bei der Suche“, freut sich Tilman Bucher, Chefentwickler und ebenfalls Geschäftsführer bei Check IT, über dieses neue Highlight bei proFewo.

Neugestaltung der Eingabemaske

Neben diesen neuen, beratungsfreundlichen Features hat Check IT auch die Eingabemaske von proFewo aufgefrischt. So sind die verschiedenen Eingabefelder nun farblich voneinander abgetrennt, und die für den Expedienten relevanten Menüpunkte „Erstellte Angebote, Merkzettel, Einstellungen“ befinden sich nun in einer Zeile – erweitert um einen neuen Punkt „News/Infos“. (red)