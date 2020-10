Aufsichtsratswechsel bei Austrian Airlines

Diese Vorstandsmandate werden von Christine Catasta und Christian C. Pochtler, in seiner Funktion als Vorstandsvorsitzender, übernommen und von den zuständigen Lufthansa-Vertretern bestätigt. Christine Catasta wird zusätzlich in den Aufsichtsrat der Austrian Airlines AG gewählt, während Karin Exner-Wöhrer ihr Mandat zurückgelegt hat.

Aktuelle Mitglieder des Aufsichtsrates

Die beiden neuen Gremienmitglieder werden in der ÖLP sowie im Austrian Airlines AG Aufsichtsrat die Einhaltung der vereinbarten Standortauflagen sicherstellen. Der Aufsichtsrat der Austrian Airlines AG besteht weiterhin aus sechs Mitgliedern. Christina Foerster (Vorsitzende des Aufsichtsrates), Detlef Kayser sowie Veit Schmid-Schmidsfelden sind unverändert als Kapitalvertreter Mitglieder des Aufsichtsrates. Auf Seiten der Arbeitnehmer sind René Pfister und Rainer Stratberger entsendet.

„Ich möchte mich bei Karin Exner-Wöhrer für die stets konstruktive Zusammenarbeit in dieser sehr herausfordernden Zeit bedanken. Gleichzeitig freue ich mich, dass wir mit Christine Catasta und Christian C. Pochtler als Vertreter der ÖBAG zwei ausgewiesene Wirtschaftsexperten in unseren Gremien begrüßen dürfen“, kommentiert die Aufsichtsratsvorsitzende Christina Foerster den Wechsel.

Werdegang Christine Catasta (geb. 1958)

Als beeidete Wirtschaftsprüferin und Steuerberaterin verantwortet sie als Direktorin das Beteiligungsmanagement der ÖBAG. Bis Ende Juni war die heute 62-jährige bei PwC Österreich als Chairman & Senior Partner tätig. Catasta war rund 38 Jahre bei PwC beschäftigt und hat dort unter anderem den Bereich der Unternehmensberatung viele Jahre geleitet und aufgebaut. Christine Catasta hat ihr Studium an der Wirtschaftsuniversität Wien mit Spezialgebiet Rechnungslegung und Wirtschaftsprüfung absolviert. Neben ihrer zukünftigen Aufsichtsratsfunktion bei Austrian Airlines hält sie ebenfalls Mandate beim Energieversorger Verbund und bei der Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG.

Werdegang Christian C. Pochtler

Der 68-Jährige ist seit 1984 geschäftsführender Alleingesellschafter der Pochtler Industrieholding GmbH / iSi Group, Wien. Er hält weitere Aufsichtsratsmandate bei österreichischen und deutschen Unternehmen. Seit September 2019 ist Pochtler zudem Präsident der Industriellenvereinigung Wien. Pochtler ist seit 1989 bei der iSi Metallwarenfabrik GmbH und damals noch Karl Fischer-Pochtler GmbH. Davor hat er die Niederlassung der iSi North America Inc. gegründet und aufgebaut. Pochtler hat an der Wirtschaftsuniversität Wien Betriebswirtschaftslehre studiert und an der Pace University in New York ein MBA-Studium abgeschlossen. (red)