Condor expandiert in die Schweiz

Noch ist die Suche nach einem neuen Investor nicht abgeschlossen, das Schutzschirmverfahren gegen die drohende Insolvenz soll mit 1. Dezember verlassen werden. Doch schon jetzt kann Condor CEO Ralf Teckentrup gute Nachrichten verkünden: Expansion ist jedoch schon jetzt angesagt: Zur Sommersaison sollen zwei Maschinen des Typs Airbus A320 in Zürich stationiert werden, kündigt Condor in Frankfurt an. Mit 28 wöchentlichen Flügen stehen neun Urlaubsdestinationen am Mittelmeer auf dem Programm.

Beliebte Badeziele

Ab Zürich werden beliebte Badeziele bedient, wie Palma de Mallorca, Teneriffa, Gran Canaria, Kreta, Kos, Rhodos, Larnaca, Sardinien und Split. Gebucht werden können die Verbindungen entweder im Veranstalter-Paket als Pauschalreise oder als Flug-only. (APA/red.)