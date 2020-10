TUI: Flex-Raten für zahlreiche Hotels

Bisher galten die Spezial-Raten für ausgewählte Städtehotels, ab sofort sind sie auch für verschiedene Unterkünfte in den Feriengebieten verfügbar, darunter auch Familien- und Wellnesshotels.

Kostenlose Stornierung ohne Anzahlung

Dies schafft einen Mehrwert für die Reisebüropartner, die damit ihren KundInnen die gleiche Flexibilität bieten wie die gängigen Online-Portale. Für die flexiblen Raten gelten folgende Konditionen:

kostenlose Stornierung bis 18 Uhr am Anreisetag

keine Anzahlung, Restzahlung wie gewohnt 4-11 Tage vor Anreise

Optionsbuchungen bis zum Anreisetag

Wird die Buchung am Anreisetag bis 18 Uhr storniert, erhalten TUI-KundInnen den bereits gezahlten Reisepreis komplett zurück. Erfolgt die Absage der Reise später, fallen Stornogebühren von 80 Prozent an. Unterkünfte mit flexiblen Raten und ihre jeweiligen Bedingungen sind im Buchungssystem IRIS.plus im Bereich „Unterkunft“ mit einem Vermerk gekennzeichnet, dieser ist unterhalb des Preisfeldes bzw. in den Zimmervarianten unterhalb des Zimmernamens zu finden. Alle fest gebuchten Umsätze werden mit 8 Prozent Grund- bzw. 2 Prozent Leistungsprovision vergütet. Die Umsätze fließen in den TUI-Gesamtumsatz ein. (red)