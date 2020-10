Mondial: Winterurlaub kostenlos stornieren

Der Österreich-Spezialist Mondial hat gemeinsam mit zahlreichen ausgewählten Partnerhotels die Stornobedingungen für noch mehr Flexibilität angepasst. In der heurigen Wintersaison profitieren Kunden so von einer kostenlose Stornierung von gebuchten Aufenthalten bis 7 Tage vor Anreise.

Besonders flexibel kann so beispielweise in Wintersportdestinationen wie Seefeld, Schladming, Bad Kleinkirchheim, Zell am See oder Hinterstoder geurlaubt werden. Alle teilnehmenden Hotels finden Sie hier.

Winterspaß abseits der Piste

„Viele Menschen sehnen sich nicht erst seit Corona nach Abgeschiedenheit und nach einer Winterurlaubs-Erfahrung abseits der Skipisten. Diesem Bedürfnis kommen wir mit speziellen Angeboten für Aktivitäten in der unberührten Natur nach“, erläutert Geschäftsführer Gregor Kadanka. Individuell geschnürte Packages laden dazu ein, die Natur beim Schneeschuhwandern, Pferdeschlittenfahren oder beim Eisstockschießen auf sanfte Weise zu entdecken. (red)