Buchungsstart von TUI Experiences

Seit Oktober bietet TUI Musement - eine kuratierte Plattform für Anbieter von Touren und Aktivitäten – unter dem Namen TUI Experiences Touren und Aktivitäten aller Art in über 50 Ländern in allen Reisebüros österreichweit an.

TUI Experiences Produkte, wie etwa Ausflüge, Boots- und Fahrradtouren, Wassersportaktivitäten, Essens- und Weinverkostungen, Museenführungen und vieles mehr sind auf der Website www.gotui.com zu finden und können ab sofort von allen Reisebüros in Österreich mit eigenem Affiliate Link gebucht werden. Reisebüros erhalten für jedes gebuchte TUI Experiences-Produkt 10% Provision.

Und so funktioniert‘s:

Nach dem unterfertigten Agenturvertrag zwischen dem Reisebüro und TUI Musement erhält die Agentur einen personalisierten Link, der auf die Website www.gotui.com und direkt zum Buchen verlinkt. Außerdem erhält die Agentur einen Zugang zu einem Adminbereich auf gotui.com zur Verwaltung und Übersicht aller Buchungen.

Zusätzlich bietet TUI Musement für Agents attraktive Expedienten-Angebote für eine Vielzahl an Ausflügen und Aktivitäten.

TUI Musement

TUI Musement war bisher unter dem Namen TUI Destination Experiences bekannt und hat das unabhängig betriebene Musement-Geschäft umfasst. TUI Musement bietet heute mit insgesamt 6.500 Mitarbeitern aus TUI Destination Experiences und Musement mehr als 130.000 „Things to do“ in allen wichtigen Urlaubs- und Städtedestinationen weltweit an. TUI Musement setzt dabei auf eine skalierbare digitale Plattform für das Angebot und den Vertrieb von Touren & Aktivitäten in Kombination mit kuratierten Serviceleistungen vor Ort in mehr als 50 Ländern. Eine einheitliche Kundenplattform bei TUI und moderne Technologien von Musement ermöglichen es, Kunden schon vor Antritt und auch während ihres Urlaubs relevante und individualisierte Angebote zu unterbreiten. (red)