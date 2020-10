ASI Reisen präsentiert neuen Highlights-Katalog

Bei den über 1.500 Reisen handelt es sich um Wanderreisen und Radreisen, die entweder in einer Kleingruppe mit durchschnittlich 10 Reisenden oder individuell durchgeführt werden. Ergänzend dazu bietet das Unternehmen weltweite Erlebnisreisen und alpine Touren in den Alpen an.

„Alle ASI Touren führen in die Natur und somit dorthin, wo der Corona Virus das geringste Ansteckungsrisiko hat“, so Ambros Gasser, ASI Geschäftsführer.

Alpen im Fokus

Das Tiroler Unternehmen hat für 2021 eine Vielzahl an neuen Reisen in sein Programm aufgenommen. Besonderer Fokus liegt dabei auf den Alpen, wo das Angebot von 250 auf rund 500 Reisen erhöht wurde. In den Flugdestinationen in Europa und in der Ferne wurde das Angebot nur marginal verkleinert. „Auch wenn die Erfolgschancen 2021 in manchen Gebieten sehr überschaubar sind, so halte ich es für unsere unabdingbare Verpflichtung, diese weiterhin anzubieten. Nur so haben unsere langjährigen Partner vor Ort die Möglichkeit, mit ihrem Angebot auch in den Köpfen der Reisenden zu bleiben und sie zu inspirieren“, so Ambros Gasser.

Transparenz beim Thema Nachhaltigkeit

Trotz der großen Herausforderungen treibt das Familienunternehmen seine Nachhaltigkeitsstrategie voran und setzt dabei auf radikale Transparenz. Alle ASI Original Reisen weisen genaue Werte der Nachhaltigkeit aus. In der ökologischen Betrachtung wird der CO2 Ausstoß gemessen und kompensiert. In der ökonomischen Betrachtung wird transparent dargestellt, wie hoch der Anteil des Reisepreises ist, welcher der lokalen Wertschöpfung und somit den familiengeführten Partnerunternehmen vor Ort zugutekommt.

Auswirkungen der Corona-Krise

ASI verzeichnet im Vergleich zum Geschäftsjahr 2019 einen Umsatzrückgang von 52%. Besonders stark betroffen davon sind die Zielgebiete mit Flug in Europa und der Ferne. Die erdgebundenen Destinationen hingegen schließen trotz des mehrmonatigen Lockdowns mit einem Plus von 6% ab. Aufgrund der soliden wirtschaftlichen Leistung der letzten Jahre benötigt der Spezialreiseveranstalter keine Überbrückungskredite von Finanzinstituten. (red)