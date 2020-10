FTI: Sonne tanken auf Malta

Europas südlichste Inselgruppe im Westmittelmeer ist von November bis März noch immer besonders von der Sonne verwöhnt und überzeugt Besucher durchgängig mit mild warmen Tagestemperaturen zwischen 16 und 20 Grad.

„Während aber viele Länder der Kurz- und Mittelstrecke entweder bald in die Winterpause gehen oder eine Reisewarnung ausgesprochen bekommen haben, startet Malta bestens vorbereitet in eine ganz reguläre, lebendige Wintersaison. Mit einem umfassenden Flugangebot ist Malta außerdem sehr gut erreichbar, als Marktführer haben wir bei FTI eine extrem breite Hotelauswahl und es gibt ein sehr abwechslungsreiches Angebot für die Urlaubsgestaltung vor Ort. All das macht Malta für Erholungssuchende im Herbst und Winter 2020/21 zu dem Reiseziel schlechthin“, erklärt Doris Oberkanins, Director Sales & Trade Marketing bei FTI.