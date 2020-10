DER Touristik: Einstieg bei Aldiana vollzogen

An dem neuen Joint Venture werden der Reisekonzern DER Touristik und die Investmentgesellschaft LMEY jeweils 50% halten. Beide Gesellschafter werden weiteres Eigenkapital zuführen, um das Unternehmen in der COVID19-Pandemie zusätzlich zu stärken, heißt es in einer Presseaussendung von DER Touristik.

Perfekte Ergänzung

„Aldiana passt ideal in unser Portfolio an Reiseangeboten, denn wir wollen auch im hochwertigen Cluburlaub-Segment wachsen. Unsere Hotelmarke Sentido mit 4- und 5-Sterne-Häusern und unser Familien-Club Calimera mit Anlagen im 3- bis 4-Sterne-Bereich werden durch Aldiana perfekt ergänzt. Aldiana soll mit neuen Clubs weiter expandieren. Der Immobilienentwickler LMEY und die DER Touristik mit ihrem starken Vertrieb bieten dafür den optimalen Rahmen“, betont Sören Hartmann, CEO DER Touristik Group.

Man freue sich, dass mit der DER Touristik einen starken touristischen Partner für Aldiana gewonnen worden sei, so Bert Cook, Managing Director und Anteilseigner von LMEY. „Gemeinsam werden wir die Marke Aldiana und ihr Portfolio auf hohem Niveau weiterentwickeln. Als einer der größten europäischen Reiseveranstalter ermöglicht die DER Touristik, die Voraussetzungen für künftiges Wachstum zu schaffen.“

Aldiana betreibt aktuell zehn Anlagen in Griechenland, Italien, Österreich, Spanien, Tunesien und auf Zypern. So auch den Aldiana Club Hochkönig, der auf einem Plateau am Fuße des Hochkönigs beste Voraussetzungen für einen Aktivurlaub bietet. Drei Nächte im Doppelzimmer mit Halbpension plus sind pro Person ab 489 EUR buchbar. (red)