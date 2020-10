TUI Clubmarken verstärken Zusammenarbeit

Die Teams von Robinson und TUI Magic Life wurden per 1. Oktober 2020 unter einem Dach zusammengeführt. Alle Mitarbeiter von TUI Magic Life wurden in diesem Zuge in die größere Organisationseinheit von Robinson integriert. Die Positionierung und Identität der beiden Marken bleibe dabei unverändert bestehen, hieß es in der Aussendung. Neu gestaltet wurde jedoch die Organisationsstruktur und die Zusammenarbeit der Clubexperten.

„Unter dem Motto ‚Zwei Clubmarken - ein starkes Team‘ wollen wir die beliebten Marken nun noch effizienter und stärker aufstellen und gemeinsam den nächsten Schritt auf unserem Wachstumskurs gehen“, so Erik Friemuth, Managing Director TUI Hotels & Resorts.

Die Premiummarke Robinson bringe dabei ihre 50-jährige Erfahrung im Clubsegment in die gemeinsame Struktur ein, während die All-Inclusive-Marke TUI Magic Life mit ihrer internationalen Ausrichtung wichtige Impulse für die Weiterentwicklung liefere.

Neue Geschäftsführung

Die Führung der beiden Clubmarken übernehmen die Robinson-Geschäftsführer Bernd Mäser und Tobias Neumann. Andreas Pospiech, bislang Geschäftsführer TUI Magic Life, hatte bereits vor der Corona-Krise den Entschluss gefasst, sich beruflich neu zu orientieren und wird sich künftig neuen Herausforderungen außerhalb des Konzerns widmen. Auch TUI Magic Life Geschäftsführer Johannes Schaden plant beruflich einen anderen Weg einzuschlagen und seine Erfahrungen wieder im österreichischen Tourismus einzubringen. (red)