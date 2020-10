DS Destination Solutions kooperiert mit Holiday Extras

DS Destination Solutions vergrößert sein Vertriebsnetzwerk erneut und kooperiert ab sofort mit Holiday Extras. Durch die Zusammenarbeit erweitert Holiday Extras sein Angebot um Ferienunterkünfte für erdgebundene Reise. Damit reagieren die beiden Partner auf die Corona-bedingten Änderungen der Reisegewohnheiten.

"Mit mehrheitlich Ferienwohnungen und -häusern, die von Deutschland aus mit dem Auto oder mit der Bahn erreichbar sind, können wir Distributionspartnern genau das Angebot liefern, das in der heutigen Zeit am meisten nachgefragt wird", so Ricarda Kies, Vice President Strategic Partnerships DS Destination Solutions.