Herbstferien an Bord der Mein Schiff Flotte

Auf den siebentägigen Reisen ab und bis Kreta können die Passagiere nicht nur das Schiff mit allen Restaurants und Bars, Kulturangeboten und Sportmöglichkeiten genießen, sondern auch wieder Land und Leute erleben. Damit die hohen Hygiene- und Sicherheitsstandards auch hier eingehalten werden, erfolgen die Landgänge in Piräus, auf Kreta und Korfu bis auf weiteres ausschließlich durch von TUI Cruises vermittelte und organisierte Landausflüge. So steht einer Begehung der Akropolis, einem Fahrradausflug durch Athen oder einer Jeep-Tour über die Insel Korfu nichts mehr im Wege. Mit maximalen Ausflugskapazitäten sorgt TUI Cruises dafür, dass jeder Gast die Möglichkeit des gewünschten Landausfluges hat und so ein Stück des griechischen Spätsommers mit nach Hause nehmen kann.

Auch auf dieser Reise garantiert TUI Cruises größtmögliche Sicherheit und Komfort: Die Griechenland-Kreuzfahrten werden nur als Gesamtpaket inklusive An- und Abreise in eigens gecharterten Flugzeugen angeboten. Diese werden ausschließlich von Mein Schiff Gästen genutzt. So wird sichergestellt, dass die hohen Hygiene- und Sicherheitsstandards nicht nur an Bord der Schiffe, sondern über die gesamte Reise hinweg, eingehalten werden können.

Blaue Reisen

Die Mein Schiff 1 und Mein Schiff 2 bieten insbesondere in den Herbstferien die bereits bewährten und sehr beliebten „Blauen Reisen“ als Kurzreise bzw. 7-tägige Panoramafahrt Richtung Nord- und Ostsee ab/bis Hamburg und Kiel an. Kurzentschlossene Familien profitieren ab sofort von attraktiven Kinderfestpreisangeboten: Denn auf ausgewählten Terminen reisen Kinder kostenfrei. Neben einem Unterhaltungsprogramm für Jung und Alt, erwartet die Gäste eine Vielzahl an kulinarischen und sportlichen Highlights, mit integriertem und sicherem Hygienekonzept und dem Premium Alles Inklusive-Service. (red)