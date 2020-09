Arbeitsgemeinschaft Karibik e.V: Einladung zum Online-Messetag

Mit an Bord sind unterschiedliche Partner aus der Karibik wie beispielsweise die Fremdenverkehrsämter von Guadeloupe, Dominica und Cayman Islands, Jamaika und Bonaire wie auch Partner aus der Hotellerie wie die Playa Hotels und H10 Hotels & Resorts.

Expedienten können sich von 10:00 – 14:00 Uhr individuell an den Ständen informieren, Schulungen hören und im Podium spannenden Präsentationen lauschen – und das in ihrem Tempo und ganz zu den Zeiten, die den Reisebüromitarbeitern am besten in den Tagesablauf passen.

21. Oktober 2020 Uhrzeit: 10:00 - 14:00 Uhr

Anmeldung: Link für Expedienten hier (red)