Tschechien verschärft Corona-Maßnahmen

Aufgrund der zuletzt stark steigenden Infektionszahlen gelten in Tschechien ab heute neue Corona-Regelungen und Maßnahmen. Hier alle aktuellen Informationen und Reisehinweise.

Bereits seit dem 10. September 2020 gilt in ganz Tschechien wieder die Pflicht in allen Innenräumen und öffentlichen Verkehrsmitteln einen Mund-Nasenschutz zu tragen. Die Maskenpflicht besteht nicht in Wohnungen und Unterkünften (z. B. Hotelzimmern).

Ab heute, 24. September 2020 müssen zudem Restaurants und Bars um 22:00 Uhr (bis 06:00 Uhr morgens) schließen. Diese Maßnahme ist einmal für 14 Tage festgelegt und gilt vorerst bis 7. Oktober.

Ab 24. 9. gilt zudem:

Einschränkungen/Maßnahmen:

Anzahl der sitzenden Zuschauer bei Außen-Sport- & Kulturevents mit max. 2.000 Personen, im Innenraum ist das Limit bei 1.000 Personen.

Außenevents, wo die Gäste stehen, sind mit 50 Pers. Beschränkt, in Innenräumen sind max. 10 Pers. erlaubt

von 22:00 bis 6:00 Uhr müssen restaurants, Bars und andere Verpflegungsbetriebe für 2 Wochen sperren

Wo muss der Nasen-Mund-Schutz getragen werden?

in allen Innenräumen (Restaurants, Geschäfte und am Arbeitsplatz), außer zu Hause oder in Beherbergungsbetrieben, wie z.B. am Hotelzimmer

in öffentlichen Verkehrsmitteln, inkl. Reisebussen und Taxis

bei diversen Events in Innenräumen, egal wieviele Personen anwesend sind

bei Außenevents über 100 Pers. In ausgewählten Regionen: Prag, Mittelböhmen, Bezirk Cheb / Zlin, Uherské Hradiště, Kroměříž

Tagesaktuelle Informationen: zu Covid-19 in der Tschechischen Republik finden Sie hier (red)