Eurowings übernimmt Ryanair-Programm am Flughafen Düsseldorf

Ab dem 24. Oktober werde Eurowings rund 95% des bisherigen Ryanair-Angebots ersetzen, teilte das Unternehmen heute mit. Für bestimmte Ziele sollten die Frequenzen sogar aufgestockt werden, erklärte Eurowings.

Konkret werde das Flugangebot ab Düsseldorf nach Mallorca, Ibiza, Fuerteventura, Gran Canaria, Teneriffa, Malaga, Alicante und Faro kurzfristig aufgestockt. Auch die griechischen Ziele Heraklion, Rhodos, Korfu und Kos würden verstärkt angeflogen.

Ryanair schließt Basis in Düsseldorf

Wie tip-online.at berichtete verkündete Ryanair bereits in der vergangenen Woche den Rückzug vom Flughafen der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt. Sieben dort stationierte Maschinen der Tochter Laudamotion werden abgezogen, mehr als 200 Beschäftigte verlieren ihren Job. Ryanair hatte zuvor vergeblich eine Absenkung der Flughafengebühren verlangt. Zudem habe der Abfertiger Acciona eine sofortige Preiserhöhung um 30% gefordert.

Die Schließung der Basis in Düsseldorf und zuvor Stuttgart sei laut Eurowings-Chef Jens Bischof erst der Anfang. Bei genauerer Betrachtung sei das Ultra Low Cost-Geschäftsmodell in ganz Deutschland auf dem Rückzug. "Unsere Kunden suchen in Krisenzeiten nicht nach 5-Euro-Tickets, sondern mehr denn je nach einer Airline, der sie vertrauen können." (APA / red)