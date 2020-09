TraveLeague: Dynamische Angebote bis Sommer 2021 buchbar

Derzeit gefragt sind heimatnahe Urlaubsregionen. Hier ist TraveLeague stark aufgestellt und bietet mehrere Hundert Häuser in Österreich und Deutschland sowie auch in beliebten Regionen in Italien, Polen oder Tschechien. Die Auswahl umfasst Unterkünfte in der 3-, 4- und 5-Sterne-Kategorie vom bodenständigen Urlaub bis hin zum Luxushotel in den Segmenten Hotels, Appartement- und Campinganlagen, Ski-, Sport-, Wellness-, und Städtereisen bis hin zu Alles-inklusive-Strandurlaub. Neben Einzelhotels und Ferienwohnungen hat der Reiseveranstalter auch Partnerschaften mit international bekannten Hotelketten wie NH Hotels, H Plus Hotels, Falkensteiner Hotels & Residences sowie Steigenberger Hotels & Resorts. Alle Objekte sind nach Covid19-Hygiene-Standards geprüft.

Eine Auswahl der 200 beliebtesten Häuser gibt es im virtuellen Katalog auf der TraveLeague Website. Der Online-Reisebürofinder hilft Interessierten, eine Buchungsstelle in seiner Nähe zu finden.

Ausgewählte Angebote für den Herbsturlaub:

Natur & Genuss am Gardasee / Toscolano-Maderno / Italien: Antico Monastero***s: umgewandeltes Dominikanerkloster mit direktem Zugang zum See und Radwegen; Preisbeispiel: 26.09.2020, 7 Nächte, Vollpension im Doppelzimmer ab 350 EUR pro Person

Aktiv Kraft schöpfen im Salzburger Land / Krimml / Österreich: Nationalparkhotel Klockerhaus****: Ausgangspunkt für ereignisreiche Wandererlebnisse großzügiger Spa-Bereich mit Zirbenschwitzstube; Prisbeispiel: 03.10.2020, 7 Nächte, Halbpension, Doppelzimmer im Nebenhaus ab 357 EUR pro Person

Action und Erholung für die ganze Familie am Fichtelberg / Oberwiesenthal / Erzgebirge: AHORN Hotel Am Fichtelberg***: Aktivhotel mit eigener Kinderwelt und Sportprogramm; Preisbeispiel: 10.10.2020, 7 Nächte, Halbpension in der Familienunterkunft ab 360 EUR pro Person, 1-3 Kinder von 2-12 Jahren 50% Ermäßigung

Nachhaltige Entspannung am Ostseestrand / Boltenhagen, Mecklenburg-Vorpommern: Seehotel Großherzog von Mecklenburg****: nur durch die Promenade vom feinsandigen Ostseestrand getrennt, ausschließlich regionales Bio-Speisenangebot; Preisbeispiel: 17.10.2020, 7 Nächte, Halbpension, Doppelzimmer ab 631 EUR pro Person

Da TraveLeague tagesaktuelle/dynamische Preise bietet, handelt es sich um ungefähre Preisangaben.

Weitere Informationen unter: www.traveleague.net (red)