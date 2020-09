Island: Jelena Ohm ist neue Ansprechpartnerin

Ihre Leidenschaft für Islandpferde führte die ehemals selbstständige Pferdetrainerin und Reitlehrerin von Kanada auf die nordische Insel, wo sie an der isländischen Hochschule Hólar für Landwirtschaft und Tourismus ihren Diplom-Abschluss in Pferdewissenschaften erfolgreich erworben hat. Im Anschluss an ihr MBA-Studium an der Reykjavík University startete sie ihre berufliche Laufbahn in der Tourismusbranche mit Schwerpunkt in den Bereichen International Sales, Marketing und Events. Als leitende Projektmanagerin verantwortete Jelena Ohm seit 2016 rund fünf Jahre lang die strategische Kommunikation sowie das Marketing und das Brand Management von Horses of Iceland, einer Dachmarke von isländischen Partnern und isländischer Regierung für Islandpferde, um die weltweit beliebte Pferderasse aus der Nordatlantikinsel international zu repräsentieren. (red)