A-ROSA Schiffe mit Nachhaltigkeitspreis ausgezeichnet

Die A-ROSA AQUA und A-ROSA BRAVA wurden einer umfangreichen Prüfung unterzogen und erhielten vor allem in den Kategorien Sicherheit und Umweltschutz sehr hohe Punktzahlen. Mit diesem Award setze die Reederei weiterhin auf die Nachhaltigkeit der Flotte, weitere A-ROSA Rhein-Schiffe sollen die Auszeichnung ebenfalls zeitnah erhalten, schreibt die Reederei in einer Presseaussendung.

Im Jahr 1994 wurde durch die Green Award Foundation ein Award-Programm zur Förderung einer sauberen und sicheren Schifffahrt ins Leben gerufen. Seitdem wurden weltweit zahlreiche Schiffe und Reedereien auf freiwilliger Basis in den Bereichen Qualität, Sicherheit und Umwelt geprüft und mit dem Green Award ausgezeichnet. 2011 wurde dieses Programm für die Binnenschifffahrt adaptiert und wird laut der Foundation seitdem sehr gut von den Binnenreedereien angenommen. Besonders wichtige Kriterien sind hier beispielsweise das Vorhandensein eines Landstromanschlusses oder eines umweltbewussten Abwassersystems.

Ressourcen schonen

Die Zertifizierung der A-ROSA Schiffe sei ein Bestandteil der umfangreichen Nachhaltigkeitsstrategie des Unternehmens. Zu dieser würden u.a. die grundlegende Reduzierung des Ressourcenverbrauchs, die Steigerung der Energieeffizienz und die Förderung der regionalen Infrastruktur besuchter Destinationen zählen.

„Wir freuen uns sehr über die Verleihung eines für die Umwelt so wichtigen Awards für gleich zwei unserer Schiffe und verstehen dies als Anreiz, weiterhin Vorreiter in der Branche zu sein und auf saubere Technologien sowie sichere Abläufe zu setzen und diese stetig weiterzuentwickeln und zu optimieren“, so André Mahr, Director Fleet der A-ROSA Reederei GmbH. (red)