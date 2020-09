Malediven: Negativer Corona-Test für Einreise vorgeschrieben

Die neue Einreiseregelung soll die Sicherheit im maledivischen Tourismus weiter erhöhen, sowohl für Reisende als auch für Mitarbeiter in der Branche. Die Sicherheitsvorkehrungen auf den Malediven entsprechen zwar bereits einem sehr hohen Standard, mit steigenden Tourismuszahlen soll so jedoch ein nachhaltiger und sicherer Tourismus auf den Malediven sichergestellt werden. Das Testzertifikat muss in englischer Sprache vorgelegt werden.

Für die Einreise benötigen Touristen zudem eine bestätigte Buchung in einer Unterkunft auf den Malediven. Zum aktuellen Zeitpunkt müssen Touristen den kompletten Aufenthalt in einer Unterkunft verbringen. Ein Wechsel des Resorts ist derzeit nicht erlaubt, es sollen jedoch Regelungen eingeführt werden, sodass ein Wechsel der Unterkunft unter bestimmten Voraussetzungen gestattet ist. Zudem ermutigen die lokalen Behörden Reisende dazu, bei der Einreise die App „TraceEkee“ auf ihrem Smartphone zu installieren. Die Apps stehen sowohl bei Google Play, als auch im AppStore zum Download zur Verfügung.

94% der Resorts öffnen bis Ende Oktober 2020

Im Juli und August haben insgesamt 71 Resorts wieder ihre Türen für Gäste aus aller Welt geöffnet. Im September werden weitere 29 Resorts wiedereröffnen, darunter das Hideaway Beach Resort & Spa oder das The Nautilus Maldives. Im Oktober steht für weitere 46 Resorts die Wiedereröffnung an, unter anderem für das Outrigger Konotta Maldives Resort, das Reethi Faru Resort und Niyama Private Island Maldives. Insgesamt haben bis Ende Oktober 2020 94 Prozent der Resorts auf den Malediven wieder geöffnet.

Weitere Informationen zu bestätigen Öffnungsterminen von Tourismuseinrichtungen sind online verfügbar und im untenstehenden PDF abrufbar.

Knapp die Hälfte der Safariboote sind wieder im Einsatz

Auch Safariboote sind wieder als alternative Unterkunftsoption buchbar. 70 der 156 Safariboote der Malediven haben seit der Grenzöffnung bereits wieder Gäste an Bord begrüßt. Ein schwimmendes Hotel mit vielseitigen Erlebnissen an Bord und auf See ist eine einzigartige Möglichkeit das Land zu entdecken, während Social Distancing gewährleistet ist. (red)