Plantours Kreuzfahrten: Zwei weitere Flussschiffe für Silvester

Beide Flottenneuzugänge starten ab Düsseldorf. Während die „Crucevita“ nach Stationen in Koblenz, Speyer, Rüdesheim und Worms zum Jahreswechsel in Straßburg festmacht, feiern die Passagiere der „Vista Classica“ am 31. Dezember 2020 in Amsterdam und nehmen Kurs auf Antwerpen, Nijmegen, Rotterdam und Dordrecht. Beide Silvesterreisen sind inklusive voller Verpflegung und Feier an Bord ab 899 EUR pro Person zu buchen.

Weihnachten auf der Lady Diletta

Auf einer ähnlichen Route setzt Plantours Kreuzfahrten auch die „Rousse Prestige“ ein. Starthafen hier ist am 27. Dezember ebenfalls Düsseldorf. Neben den Flusskreuzfahrten zum Jahreswechsel legt Plantours Kreuzfahrten bereits während der Weihnachtszeit mit dem Neubau „Lady Diletta“ und der „Elegant Lady“ zu verschiedenen Adventsreisen auf Rhein, Main und Mosel ab. Höhepunkt hier ist der Heiligabend an Bord der „Lady Diletta“ in Straßburg. (red)