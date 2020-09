Dertour: Urlaub ohne Risiko buchen

Der neue Service erlaubt im September die kostenlose Stornieungen von Hotels in den Autoreisezielen Österreich, Deutschland, Schweiz, Polen, Tschechien, Ungarn, Belgien, den Niederlanden, in Luxemburg, Italien und Slowenien sowie aus dem gesamten Städtereisen-Programm – und das ohne Angabe von Gründen. Voraussetzung ist ein Abreisetermin in der Zeit vom 1. November 2020 bis 30. April 2021.

Mit der neuen Sonderstornierungsmöglichkeit reagiere der Veranstalter auf die Verunsicherung vieler Verbraucher aufgrund sich schnell ändernder Corona-Regelungen. Kunden von Dertour würden damit maximale Sicherheit bei der Buchung und Reisebüroexperten ein attraktives und risikofreies Produkt für die Beratung erhalten, welches ihren Kunden die Buchungsentscheidung erleichtern würde, heißt es in der Presseaussendung des Veranstalters.

Dertour-Preisbeispiele

So ist im Steigenberger Hotel am Kanzleramt in Berlin(First-Class-Unterkunft) eine Nacht im Doppelzimmer inklusive Frühstück pro Person ab 73 EUR (z.B. am 13.12.2020) buchbar. Im lti Kaiserfels in St. Johann in Tirol wohnen Dertour-Gäste drei Nächte im Doppelzimmer mit Halbpension ab 216 EUR pro Person. Der Aldiana Club Ampflwang kostet für drei Nächte im Doppelzimmer inklusive Vollpension Plus pro Person ab 285 EUR. (red)