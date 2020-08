DRV kritisiert Aufruf zum Reiseverzicht

Um der Aufforderung zum Reiseverzicht mehr Nachdruck zu verleihen, soll es für Covid-19-Erkrankte nach einer Rückkehr aus Risikogebieten keine Kompensation des Verdienstausfalls als Folge der Erkrankung mehr geben, wenn ihr Urlaubsziel bereits bei Reiseantritt als Risikogebiet deklariert war. Dies soll laut der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel im Infektionsschutzgesetz verankert werden. Dieser Maßnahme hält der DRV entgegen, dass damit Verunsicherung geschürt werde.

Für September ändere sich laut Merkel auch nichts an der Testpflicht für Rückkehrer aus Risikogebieten. Möglichst ab 1. Oktober solle gelten, dass diese Rückkehrer ihre vorgeschriebene Selbstisolation für 14 Tage frühestens durch einen Test ab dem fünften Tag nach der Rückkehr vorzeitig beenden könnten.

„Der Schlingerkurs der Bundesregierung bei Reisen ist schädlich. Er verunsichert Reisende und schadet der Reisewirtschaft“, kommentiert Dirk Inger, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Reiseverbandes, die jüngsten Entscheidungen. Dabei werde aufgerufen, auf Reisen in Risikogebiete zu verzichten. Noch vor wenigen Tagen hatt Gesundheitsminister Spahn bei der Einstufung Spaniens als Risikogebiet hervorgehoben, dass Reisen unter Beachtung der Hygienemaßnahmen möglich seien. Reisewarnungen seien kein Reiseverbot, so der Bundesgesundheitsminister, weist der DRV in einer Pressemitteilung hin. „Es wird politisch mit Begriffen hantiert, die verunsichern und kaum zu unterscheiden sind: Reiseverbot, Reisewarnung, Risikogebiet, jetzt sogar noch ein Verzichtsappell nicht zu reisen. Wir brauchen stattdessen klare Regeln und eine klar erkennbare Strategie“, forderte Inger.

Auf wissenschaftlich belegte Fakten stützen

Die Reisewirtschaft erwarte von der Politik verlässliche Entscheidungen, die sich auf wissenschaftlich belegte, objektive Fakten (siehe unten) stützen würden. „Was wir nicht brauchen: Gefühlsgeleitete Entscheidungen, die sich in kurzen Abständen wieder ändern: Darunter leiden alle, vor allem die Reisebranche, ihre Kunden – und nicht zu vergessen die gesamte exportorientierte Wirtschaft Deutschlands, die auf internationalem Austausch basiert, grenzüberschreitend tätig ist und auf Geschäftsreisen und verlässliche Rahmenbedingungen angewiesen ist“, so DRV-Hauptgeschäftsführer Inger.

Faktenlage aus Sicht des DRV im Wortlaut