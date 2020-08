Mondial: Der Winter kann kommen

Im neuen Winterkatalog des Österreich- Spezialisten findet sich eine große Auswahl an Hotels, Chalets und Appartements in den beliebtesten Winterregionen des Landes.

Als Experte für Urlaub im Alpe Adria-Raum bietet Mondial von gemütlichen Chalets bis hin zum 5-Sterne Hotel eine abwechslungsreiche Auswahl für den Winterurlaub in Österreich. Lockt unsere Heimat doch mit einer faszinierenden landschaftlichen Vielfalt, spricht für den Urlaub in Österreich auch die unproblematische Anreise per PKW oder Bahn. Urlaubsgäste erwartet bei Mondial eine hohe Produkt- und Dienstleistungsqualität, welche durch die Einhaltung genauer Qualitätsstandards sichergestellt wird.

"Egal was für Sie und Ihre Kunden im Urlaub im Vordergrund steht - Familie, Erholung, Naturgenuss oder Aktivurlaub - das Mondial Produktportfolio deckt sämtliche Bedürfnisse für den Winterurlaub in Österreich ab'', so Mondial Geschäftsführer Mag. Gregor Kadanka.

Buntes Angebotsspektrum

Auf über 100 Seiten bietet der Reiseveranstalter ein buntes Angebotsspektrum für die neue Saison. Besonders ausgeprägt sind dabei die Schwerpunkt-Themen Winterurlaub mit Familie, Urlaub mit Hund sowie Aktivurlaub in Kombination mit Wellness und Entspannung. Außerdem hat Mondial mit den 4* Alpenhotel Kindl im Stubaital und dem 4*superior Hotel Travel Charme Fürstenhaus am Achensee sein Portfolio dieses Jahr erneut durch zwei beliebte Hotels erweitert.

Abseits der Pisten

Individuell geschnürte Packages laden dazu ein, die Natur beim Schneeschuhwandern oder beim Eisstockschießen auf sanfte Weise zu entdecken. Mondial-Plus Leistungen kennzeichnen exklusiv ausgehandelte Leistungen wie Frühbucherboni oder gratis Eintritte. Gleichzeitig erfährt der Kunde bereits beim Durchblättern die besten Insider- und Veranstaltungstipps rund um die Urlaubsorte: Der Katalog ''Winter in Österreich'' gültig von November 2020 bis April 2021 komplettiert mit den Jahreskatalogen ''Hütten in Österreich'', ''Wellness & Gesundheit'' sowie ''Städte und Kultur'' Mondials Produktprogramm 2020/2021. (red)