STA Travel meldet Insolvenz

Über das Vermögen der STA Travel GmbH wurde am Mittwoch am Handelsgericht Wien die Eröffnung eines Konkursverfahrens beantragt, wie der Alpenländische Kreditorenverband mitteilte. Die Verbindlichkeiten werden mit 1,9 Mio. Euro beziffert. Die Zahl der betroffenen Gläubiger liege bei 1.090. Dabei handle es sich laut Gläubigerschutzorganisation AKV zum Großteil um Kunden, die eine Reise gebucht haben.

Keine Fortführung angestrebt

Beschäftigt sind bei der STA Travel GmbH nach eigenen Angaben 49 Mitarbeiter, die sich in Kurzarbeit befinden, wie die Gläubigerschützer weiter mitteilten. Betrieben werden sieben Filialen. Nach eigenen Angaben seien bereits infolge des Covid-19-bedingten Lockdowns in der gesamten STA Travel Gruppe umfassende Maßnahmen umgesetzt, um den Betrieb durch die Krise zu führen, so der AKV. Die Umsätze hätten sich jedoch nicht wie erwartet erholt und eine Besserung für das Jahr 2021 sei nicht zu erwarten. Die Antragstellerin führte aus, dass aufgrund bestehender Unsicherheiten und der nicht planbaren Situation für das kommende Jahr keine Fortführungsmöglichkeit gegeben sei, eine Fortführung werde daher nicht angestrebt. (apa)