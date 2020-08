Dertour Plus: Rundum-Sorglos-Komplettpakete

Zur Wintersaison 2020/21 bringt Dertour Plus ein neues Programm hochwertiger Badepauschalen auf den Markt. Die darin enthaltenen Rundum-Sorglos-Komplettpakete bieten nun ein weiteres Plus an Sicherheit und Service, denn sie sind ohne Angabe von Gründen bis 14 Tage vor Abreise kostenfrei auf einen späteren Termin oder eine andere Dertour Plus-Pauschalreise umbuchbar.

Winterbadeziele nah und fern

Sämtliche Hotels von Dertour Plus verfügen über mindestens 4-Sterne und eine Holidaycheck-Weiterempfehlungsrate von mindestens 80 Prozent. Des weiteren sind sie als Dertour Plus-Komplettpaket inkl. Gästebetreuung, Flug und Transfers verfügbar. Im neuen Programm enthalten sind die beliebten Winterbadeziele Ägypten, Türkei, Kanaren, Mallorca, Madeira, Tunesien oder Zypern. Erstmals wird im Rahmen von Dertour Plus auch die Dominikanische Republik angeboten. Der Katalog mit Laufzeit vom 1.11.2020 bis 30.4.2021 enthält rund 200 Hotels, mehr als 300 weitere stehen systemseitig zur Verfügung. Weitere Informationen unter www.kataloge.dertouristik.info/pauschalreisen_derplus