Bali: Keine ausländischen Touristen bis 2021

Wie bekanntgegeben wurde, will die Inselregierung anders als bisher geplant, ausländische Urlauber nicht bereits ab dem 11. September zurückkehren lassen, sondern frühestens kommendes Jahr. Hintergrund seien steigende Infektionszahlen in Indonesien und zahlreiche in den Herkunftsländern der Touristen beschlossene Reisebeschränkungen. „Die Lage in Indonesien ist nicht förderlich, es internationalen Touristen zu erlauben, Indonesien, (...) Bali eingeschlossen, zu besuchen", heißt es in einem offiziellen Schreiben des Gouverneur von Bali, I Wayan Koster. Eine erneute Öffnung der Insel nach dem Corona-Lockdown dürfe nicht überstürzt werden und erfordere sorgfältige Vorbereitung.

Ein genaues Datum für die Rückkehr ausländischer Touristen nannte der Gouverneur nicht. Inländische Touristen dürfen seit Ende Juli wieder die Strände und kulturellen Sehenswürdigkeit der Insel besuchen. Auf Bali wurden bisher rund 4.000 Infektionen mit dem Coronavirus nachgewiesen. Etwa 50 Infizierte starben. „Die neuen Fälle sind unter Kontrolle, die Genesungsrate wächst und die Todesrate ist unter Kontrolle", betonte Koster in seinem Schreiben. (APA/red)