MSC Magnifica: Neustart verschoben

Aufgrund der erst kürzlich eingeführten, zusätzlichen Testmaßnahmen für Einwohner Italiens, die durch Griechenland gereist sind, habe die Reederei bereits erste Stornierungen und eine sinkende Nachfrage verzeichnet, da die geplante Reiseroute der MSC Magnifica bis zu drei Häfen in Griechenland umfasst hätte. Dies habe zu der Entscheidung geführt, die Betriebswiederaufnahme dieses Schiffes um vier Wochen zu verschieben.

MSC Cruises gehe davon aus, dass die Anzahl der Buchungen in den kommenden Wochen aufgrund der Attraktivität der Reiseroute wieder zunehmen werde. Kreuzfahrten mit der MSC Magnifica können von allen Bewohnern des Schengen-Raums gebucht werden. Gleichzeitig werde erwartet, dass in dieser frühen Phase des Restarts die Mehrheit der Gäste aus Italien kommen werde, heißt es in einer Pressemeldung zur Verschiebung des Neustarts der MSC Magnifica.

Die Abfahrten vom 29. August bis 19. September 2020 werden folglich abgesagt. Die erste Kreuzfahrt wird am 26. September 2020 von Bari (Italien) mit einer unveränderten Reiseroute starten.

MSC Grandionsa als Alternative

Gäste, die von den stornierten Kreuzfahrten betroffen sind, können auf eine andere Kreuzfahrt – etwa auf die MSC Grandiosa, die derzeit im westlichen Mittelmeer fährt – umgebucht werden oder sie erhalten ein Kreuzfahrtguthaben, mit dem sie den gesamten für die stornierte Kreuzfahrt gezahlten Betrag auf eine zukünftige Kreuzfahrt ihrer Wahl (auf einem beliebigen Schiff, für eine beliebige Route) bis Ende 2021 übertragen können.

Die MSC Grandiosa bietet derzeit 7-Nächte-Kreuzfahrten mit Einschiffung in den italienischen Häfen Genua, Civitavecchia, Neapel und Palermo mit einen zusätzlichen Stopp in Valetta (Malta) an.

Mehr als 90 Routen im Winter

In der Wintersaison 2020/21 plant MSC Cruises auf mehr als 90 verschiedenen Routen durch die Karibik, das Mittelmeer, die Emirate, Südafrika, Südamerika und Asien unterwegs zu sein. Die Reiserouten reichen von zwei bis zu 24 Nächten. Dazu startet die dritte MSC World Cruise im Jänner 2021. (red)