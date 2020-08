STA Travel Schweiz ist zahlungsunfähig

Das Unternehmen habe daher Insolvenz angemeldet, heißt es in einer Mitteilung. Als Grund gab das Unternehmen die Unsicherheit der Konsumenten und weitere Restriktionen und Lockdown-Maßnahmen, die „erwartungsgemäß bis 2021 andauern werden" an. Der Umsatz habe sich nicht erholt wie erwartet.

Das Insolvenzverfahren betrifft gemäß der Mitteilung die Schweizer Eigentümergesellschaft des Reiseveranstalters, die STA Travel Holding AG. Das weltweite lokale Geschäft, das zum 1979 gegründeten britischen Mutterkonzern STA Travel Group gehört, könne jedoch weiterlaufen, hieß es in der Benachrichtigung. Dieser Mutterkonzern wiederum befindet sich im Besitz der Schweizer Diethelm Keller Group.

Während der Insolvenzantrag die STA Travel Holding AG in der Schweiz, also die Eigentümergesellschaft, betreffe, könne das operative lokale Geschäft von STA Travel weltweit weiterlaufen, schreibt das Schweizer Branchenmagazin travelnews.ch. In der Schweiz verfüge STA Travel über zwölf Filialen: in Basel, Bern, St. Gallen, Winterthur, Zürich, Bern, Luzern, Fribourg, Genf und Lausanne. Weltweit verfügt STA über Filialen in zwölf Ländern und über 2.200 Mitarbeiter. Die STA Travel Gmbh in Österreich soll von der Insolvenz nicht betroffen sein. (ag/red)