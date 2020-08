DRV: „Klassischer Pauschalreisetourismus ist nicht das Problem”

Um das Coronavirus effektiv zu bekämpfen, sei es wichtig, Entscheidungen objektiv und faktenbasiert zu treffen. Daher sei die Ausweitung der Testkapazitäten sowie die Pflichttests für Reiserückkehrer aus Risikogebieten ausdrücklich zu begrüßen, wie DRV-Präsident Norbert Fiebig kommentiert.

Die Debatte um die steigenden Corona-Zahlen dürfe aber nicht auf Reiserückkehrer verengt werden. Zudem müsse unbedingt zwischen weitgehend unkontrolliertem ethnischen Reiseverkehr und dem klassischen Pauschalreisetourismus unterschieden werden. Der organisierte Tourismus sei nur in äußerst geringem Umfang von Corona-Infektionen betroffen. Den deutschen Reiseveranstaltern sei nur eine sehr geringe Anzahl an Fällen bekannt. Dies bestätige eine aktuelle Abfrage unter den im DRV organisierten Reiseveranstaltern.

Pauschalreisen kein größeres Risiko als Besuch am Badesee

Allgemein stelle die Pauschalreise per se kein größeres oder kleineres Risiko dar, als etwas der Besuch eines Badesees im Umland oder eines Restaurants im Stadtzentrum, schreibt der DRV. „Es kommt darauf an, dass wir alle, egal ob im In- oder im Ausland, die Abstands- und Hygieneregeln beachten und konsequent befolgen. Ausreißer gibt es immer und überall, aber die überwiegende Mehrheit der Pauschalreisenden hält sich an diese Regeln – am Flughafen ebenso wie in den Hotels, in den Restaurants, oder am Strand“, so Fiebig weiter.

Es liege im Eigeninteresse der Pauschalreiseveranstalter, gemeinsam mit der Regierung das Coronavirus zu bekämpfen. Alle großen Reiseunternehmen hätten daher bereits frühzeitig Hygieneprotokolle implementiert. Im Fall der Fälle ließen sich Infektionsketten nahezu lückenlos nachverfolgen, da An- und Abreisen sowie Hotelaufenthalte sorgfältig dokumentiert seien. (red)