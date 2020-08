Finnland und Norwegen verschärfen Einreiseregeln

Ab Montag können nur noch Menschen aus einer Handvoll Staaten ohne Beschränkungen ins Land einreisen, wie Innenministerin Maria Ohisalo am Mittwoch in Helsinki mitteilte. Finnlands strengere Regeln bedeuten, dass nun nur noch Reisende aus Estland, Italien, Litauen, der Slowakei und Ungarn ohne Nachweis eines triftigen Grundes und ohne zweiwöchige Selbstisolation ins Land gelassen werden.

Norwegen hatte bereits am Samstag seine Reiseregelungen verschärft. Griechenland, Großbritannien, Irland, Österreich sowie Teile von Dänemark und Schweden setzte die Regierung in Oslo auf die Liste der Länder und Regionen, in denen von nicht unbedingt notwendigen Reisen abgeraten wird.

Sowohl Finnland als auch Norwegen haben die Ausbreitung des Virus bislang weitgehend eindämmen können. Allerdings wurde in beiden Ländern zuletzt ein Anstieg der Infektionsraten verzeichnet.

Aktuelle Infos zu den Einreiseregeln:

https://www.bmeia.gv.at/reise-aufenthalt/reiseinformation/land/finnland/

https://www.bmeia.gv.at/reise-aufenthalt/reiseinformation/land/norwegen/

