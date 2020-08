Digitale Tourismusmesse: Jetzt noch anmelden

Ganz wie bei einer reellen Messe wird es Messestände geben, an denen sich Reisebüros sowie Veranstalter mit interessanten Austellern treffen können. Der Fokus liegt auf den Neuigkeiten zur Wintersaison 2020/21 und Besucher über Trenddestinationen zu inspirieren. Mit dabei sind u.a. das Marokkanische Fremdenverkehrsamt, Kenzi Hotels, Tahiti Tourisme, Aranui, Veranda und Heritage Resorts Mauritius, ProColumbia, Visit, Rwanda oder das Zulal Wellness Resort by Chiva Som. Besucher können sich bereits im Voraus der Messe mit Ausstellern austauschen, die Termine finden dann im Live-Chat oder per Videoanruf statt. Wer lieber spontan virtuell von Stand zu Stand laufen möchte, wird dabei von einer virtuellen Messehostess unterstützt. Expedienten und Veranstalter können sich über kleine Überraschungen sowie tolle Gewinne, wie z.B. 5 Nächte im Luxus Resort Heritage Le Telfair auf Mauritius, freuen.

Termin: 08. September 2020

Beginn/Dauer: 09:00 Uhr bis 17:30 Uhr

Ablauf: Jeder entscheidet ganz individuell, von wann bis wann er dabei sein möchte. Der Vormittag ist den individuellen Terminen vorbehalten. Am Nachmittag werden Plenumspräsentationen von Marokkanisches Fremdenverkehrsamt, Tahiti Tourisme sowie Veranda und Heritage Resorts Mauritius stattfinden.

Anmeldung: Reiseveranstalter und Reisebüros aus Deutschland, Österreich und der Schweiz können sich HIER informieren und anmelden.