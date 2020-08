Gebeco: Marken-Refresh abgeschlossen

Ab sofort ist der Marken-Refresh unter anderem auf der Website, in den Katalogen, den Werbemitteln und in vielen anderen Unternehmensbereichen sichtbar. Gebeco steht nun für drei Kern-Markenbotschaften: Expertise, Begegnungen und Nachhaltigkeit.

„Seit über 40 Jahren schafft Gebeco Begeisterung, denn unsere deutschsprachige Reiseleitung versteht es genau, inspirierende Begegnungen für die Reisenden in ihrer jeweiligen Gruppe erlebbar zu machen. Bei unseren Gruppenreisen können sich die Reisenden auf höchste Qualitäts- und Sicherheitsstandards verlassen. Denn die Gebeco-Reisen werden von unseren ausgewiesenen Experten ausgearbeitet, nachhaltig produziert und durchgeführt“, fasst Michael Knapp, CCO von Gebeco zusammen.

Auf Basis einer erprobten Länderexpertise, erfüllt Gebeco den Traum von nachhaltigen Reiseerlebnissen an der Seite professioneller Reiseleiter. Dabei ist es der bewusste und verantwortungsvolle Umgang mit den Mitmenschen vor Ort und der Umwelt, der Gebeco antreibt.

Mit 5 Katalogen in die Saison gestartet

Gebeco startet mit fünf druckfrischen Reisekatalogen in die neue Reisesaison, passend zum Marken-Refresh im neuen frischen Design. Afrika & Orient, Amerika, Asien & Australien & Neuseeland, weltweite Privatreisen und piccolo Kleingruppen-Reisen sind die Titel der ersten Kataloge, die ab sofort in den Reisebüros und auf der Website verfügbar sind. Die neuen Europa- und Aktivreisen-Kataloge erscheinen Ende September. Auch inhaltlich und an der Reisedarstellung hat Gebeco leichte Änderungen vorgenommen. Die Kataloge präsentieren sich nun aufgeräumter, wichtige Buchungsinformationen sind weiterhin übersichtlich einsehbar. Die aktuellsten Informationen zu Terminen und Preisen sind nach wie vor online zu finden. (red)