AK bietet Online-Einreisecheck an

Diese sei in der aktuellen Fassung "sehr komplex und schwer lesbar", befand AK-Direktor Christoph Klein am Montag in einer Aussendung. Was für Einreisende gilt, erschließe sich nur nach einer aufwendigen Analyse des sogar für Juristen und Juristinnen schwer verständlichen Verordnungstextes. Da die AK jetzt in der Hauptreisezeit ständig Anfragen rund um die Einreise nach dem Urlaub bekomme, habe sie die grundlegenden Verordnungsbestimmungen digital "übersetzt". Als Service gibt es nun von der AK einen Online-Corona-Einreisecheck für Standard-Einreisefälle: einreisecheck.ak.at. (apa)