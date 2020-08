Krisenhinweise – powered by A3M für die Woche 33/34

Kurdischer Jahrestag in der Türkei

Der 15.08. ist der Jahrestag des Beginns des bewaffneten Kampfs kurdischer Gruppen unter anderem im Südosten der Türkei. In der Vergangenheit kam es zu Gewalttaten der PKK und anderer Splittergruppen. Rund um dieses Datum besteht eine zusätzlich erhöhte Gefahr von Terroranschlägen und gewaltsamen Protesten in der Türkei, besonders in südöstlichen Landesteilen (u.a. Provinzen Diyarbakir, Mardin, Batman, Bitlis, Bingöl, Siirt, Mus, Tunceli, Sirnak, Hakkari, Van). Landesweit, auch in den Großstädten, ist mit zusätzlich erhöhten Sicherheitsvorkehrungen zu rechnen.

Nationalfeiertag im Kongo sowie in Indien

Ebenfalls am Samstag wird in der Republik Kongo der Nationalfeiertag begangen.

Mit erhöhten Sicherheitsvorkehrungen ist zu rechnen, Demonstrationen sind möglich. Darüber hinaus markiert das Datum den Unabhängigkeitstag in Indien. Auch hier sind Unruhen möglich.

Proteste in Südkorea

Nicht zuletzt kommt es am Samstag in Seoul durch mehrere Demonstrationen anlässlich des Nationalen Tags der Befreiung Koreas möglicherweise zu Einschränkungen. Die Proteste wurden aus Hygienegründen von den Behörden untersagt, jedoch kündigten mehrere Organisatoren an, sich über dieses Verbot hinwegzusetzen. Es wird mit ungefähr 22.000 Teilnehmern gerechnet.

Demos in Belgien

Für Sonntag (16.08.) wurde eine Demonstration gegen die Maßnahmen zur Bekämpfung von COVID-19 in Brüssel angekündigt. Die Proteste sollen um 12:00 Uhr (Ortszeit) beginnen.

Örtliche Verkehrseinschränkungen sind möglich. Reisende sollten Demonstrationen grundsätzlich meiden und Anweisungen der Sicherheitskräfte befolgen.

Tierschutz-Proteste in Antibes

Am Sonntag (16.08.) kommt es in Antibes in Südfrankreich durch eine Demonstration von Tierschützern möglicherweise zu Einschränkungen. Die Proteste sollen um 16:00 Uhr (Ortszeit) beginnen. Örtliche Verkehrseinschränkungen sind möglich. Reisende sollten Demonstrationen grundsätzlich meiden und Anweisungen der Sicherheitskräfte befolgen.

Unabhängigkeitstag in Indonesien

Indonesien begeht am 17.08. seinen Unabhängigkeitstag.

Mit erhöhten Sicherheitsvorkehrungen und lokalen Verkehrseinschränkungen muss besonders in der Hauptstadt Jakarta gerechnet werden, auch bereits im Vorfeld. Demonstrationen sind möglich.

