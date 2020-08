Futouris: Klimaschutz im Reisebüro

Was können Expedienten tun, um den Alltag im Reisebüro nachhaltiger und klimafreundlicher zu gestalten? Tipps und hilfreiche Informationen rund um Energie und Wasser sparen, Mobilität oder Präsentation erhalten sie von unseren Reisebüro-Coaches Saskia Sánchez und René Morawetz in unserem kostenlosen Webinar am 18. August ab 9 Uhr. Meldet Euch gleich an. Die Webinare entstehen im Rahmen unseres gemeinsamen Projektes „Klimaschutz am Counter“ in Zusammenarbeit mit der Futouris Reisebüro-AG, der Klimaschutzorganisation atmosfair GmbH sowie Saskia und René. Anmeldung hier möglich.

Das Webinar ist das letzte im Rahmen des Gemeinschaftsprojekts "Klimaschutz am Counter" von Futouris, der Klimaschutzorganisation Atmosfair sowie den Reisebüro-Trainern. Die ersten fünf Webinare zu den Themen "Klimafreundliche Anreise", "CO2-Kompensation", "Atmosfair-Klimaschutzprojekte", "Nachhaltige Unterkünfte" sowie "Klimafreundlich unterwegs vor Ort" sind auf der Futouris-Website abrufbar. (red)