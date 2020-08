nicko cruises: Spätsommer auf der Seine

Bei einer Reisegeschwindigkeit von 16 – 18 Stundenkilometer können sich die Gäste der MS Seine Comtesse ganz entschleunigt der Natur der französischen Landschaft widmen. Das Schiff ist eine echte „Gräfin“ - umso mehr nach der Renovierung im Frühjahr 2019. Elegant und stilvoll gleitet das Flusskreuzfahrtschiff durch die romantische Normandie. Großzügig eingerichtete Kabinen mit viel Komfort warten auf die Reisenden. Traumhafte Aussichten garantieren die neuen absenkbaren Panoramafronten der Deluxe Oberdeck Kabinen.

Frankreichs Norden entdecken

Die achttägige Reise beginnt und endet in Paris. Das 114m lange Flussschiff macht sich auf in Richtung Les Andelys, 85km nordwestlich von Paris. Die kleine französische Gemeinde wird von der imposanten Burg Château-Gaillard überragt. Am Abend macht sich „die Gräfin“ auf in Richtung Caudebec-en-Caux: Idealer Startpunkt für einen Ausflug nach Honfleur. Der nächste Halt ist in Rouen. Die Geburtsstadt von Gustave Flaubert. Zum krönenden Abschluss der achttägigen Kreuzfahrt geht es wieder zurück in die französische Hauptstadt, Paris.

An ausgewählten Terminen können Gäste ihre Reise mit einem passenden Anschlussprogramm verlängern und die berühmten Schlösser der Loire entdecken.

Komfortable An- und Abreise

Egal ob mit dem Zug im TGV oder ganz entspannt im Bus: Der Stuttgarter Kreuzfahrtexperte bietet seinen Gästen viele komfortable An- und Abreisemöglichkeiten. Bei An- und Abreise mit dem modernen Reisebus holt nicko cruises seine Gäste sogar direkt an der Haustüre ab. So beginnt Entspannung nicht erst auf dem Fluss – sondern schon direkt zu Beginn der Reise. (red)