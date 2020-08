Get stronger mit Aldiana

Erstmals bei der Sportwoche dabei ist Detlef D! Soost. Der Tänzer und Choreograf, der als Jurymitglied der Castingshow Popstars bekannt wurde, hat ein Sport- und Ernährungsprogramm entwickelt, das er im Aldiana Club Costa del Sol vorstellen wird. Das Tanzbein schwingen können die Gäste mit Joachim Llambi. Für den ehemaligen Turniertänzer und langjährigen Juror der TV-Sendung „Let’s Dance“ ist es bereits die dritte Teilnahme an der get stronger! week.

Laufen, Golf, Fußball, Tennis,…

Ebenfalls freuen dürfen sich die Aldiana-Gäste auf die 40-fache deutsche Meisterin im Langstreckenlauf Sabrina Mockenhaupt-Gregor, den Profi-Golfer Tino Schuster und das Tennis-Ass Karsten Braasch. Wie man mit dem Runden am besten ins Eckige trifft, verraten die Fußball-Profis Patrick Owomoyela und Hans Sarpei, während Welthandballer Daniel Stephan zeigt, dass er auch beim Volleyball eine gute Figur macht. Aneta Gäb gibt Yoga-Kurse, Katharina Schneider Llambi bringt die Gäste beim Zumba ins Schwitzen und Personal Trainer Manuel Ziegler erklärt, wie man seine physische und mentale Leistungsfähigkeit steigern kann.

Neben dem exklusiven Sportprogramm bei der get stronger! week bietet die außergewöhnliche Urlaubswoche in dem direkt am Meer mit Blick auf den Felsen von Gibraltar gelegenen Aldiana Club auch ein umfangreiches und vielseitiges Unterhaltungsprogramm. Für die richtigen Rhythmen sorgt wie bereits in den Vorjahren das Team von Endless Entertainment. Natürlich steht den Gästen in dieser Zeit auch das komplette Clubangebot inklusive des Wellness-Bereiches zur Verfügung. (red)