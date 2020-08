Studiosus startet Fernschulungsreihe 2021

Aufgrund der aktuellen Situation erscheint das Magazin in diesem Jahr ausschließlich online. So haben Reisebüros die Flexibilität, jederzeit und auch im Homeoffice teilzunehmen. Was bleibt ist der Mix aus hilfreichen Fakten, spannenden Reportagen und praktischen Tipps für den Counter - unterhaltsam verpackt in vier Magazinen.

Durch die Teilnahme erhöhen Agents dabei nicht nur ihre Beratungskompetenz für Angebote von Studiosus und Marco Polo, sondern können mit etwas Glück beim Quiz tolle Preise gewinnen.

Start im Oktober 2020

Die Fernschulung startet im Oktober 2020 mit einem Magazin zu Island. Die wilde Insel im Nordatlantik ist zwar nur rund vier Flugstunden entfernt, lässt Besucher aber in eine ganz andere Welt eintauchen: Zwischen Geysiren und Wasserfällen, Vulkanen und Gletschern hat die Natur das Sagen – und wurde schon so manche Elfe gesichtet.

Anmeldung: Interessierte Agents können sich bis zum 25. September kostenfrei unter www.studiosus-verkaufsfoerderung.com/fernschulung anmelden.

Bei weiteren Fragen erreichen Interessenten die Studiosus-Verkaufsförderung unter: +49 (0) 89 500 60 509. (red)