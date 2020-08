Flughafen Wien senkt Preise für COVID-19-Tests

Dieser deutlich günstigere Preis sei aufgrund von Effizienzsteigerungen sowie Kapazitätsausweitungen möglich und soll damit der steigenden Nachfrage infolge des neuen Einreiseregimes Rechnung tragen. Dieses sehe vermehrte Testpflichten vor und die Möglichkeit biete, durch einen PCR-Test die Quarantänepflicht abzukürzen.

Mit 120 EUR liege der Preis unter den günstigsten Angeboten für PCR-Tests in Österreich (u.a. unter derzeit angebotenen Varianten zur Selbsttestung), obwohl der Rachenabstrich von medizinisch ausgebildetem Personal erfolge und das Ergebnis werktags bereits innerhalb von 3 bis 6 Stunden per E-Mail übermittelt werde (an Wochenenden/Feiertagen am Folgetag), so der Flughafen Wien in einer Presseaussendung. Testungen am Flughafen Wien sind im Vienna Airport Health Center täglich von 7:00 Uhr bis 20:00 Uhr möglich.

„Mit diesem in Österreich in Bezug auf Qualität, Schnelligkeit und Preis einmaligen Testungsangebot will der Flughafen Wien einen weiteren Schritt setzen, um Reisen sicherer zu machen und damit die Anstrengungen der Behörden zur Eindämmung der Pandemie unterstützen“, stellt Dr. Günther Ofner, Vorstand der Flughafen Wien AG, dazu fest. (red)