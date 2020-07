DS Destination Solutions und Berge & Meer kooperieren

Das Technologieunternehmen sichere seinen Unterkunftspartnern so maximale Buchungschancen über den DS Marktplatz, schreibt DS Destination Solutions in einer Presseaussendung. Während viele Ferienobjekte entlang der Nord- und Ostsee in den Sommermonaten gut gebucht sind, verfügen etliche andere deutsche und österreichische Regionen noch über viele freie Zimmer. Durch die Kooperation mit Berge & Meer gewähre DS Destination Solutions DMOs, Gastgebern und Agenturen die Möglichkeit, weitere potenzielle Gäste zu erreichen und so ihre Auslastung zu erhöhen, heißt es weiter. Das Ferienwohnung- und Ferienhaus-Portfolio des DS Marktplatzes ist über die DS Multisource Buchungsstrecke bei Berge & Meer eingebunden und ab sofort auf www.berge-meer.de buchbar.

Neue Kanäle erschließen

„Wir freuen uns, mit Berge & Meer einen der großen Player im Reiseveranstalter-Direktvertrieb gewonnen zu haben“, erklärt Timo Beyer, CEO DS Destination Solutions. Durch die Zusammenarbeit würde sich den Unterkunftspartnern auch das Direktveranstaltersegment als wichtigen Vertriebskanal erschließen. Der Vorteil: Anbieter von Ferienhäusern und -wohnungen würden so auch über klassische touristische Kanäle abseits von OTAs gebucht werden können. Sie müssten dafür keine Veranstalterkontingente zur Verfügung stellen oder Einzelverträge mit Veranstaltern abschließen, erklärt Beyer.

„Mit der Einbindung von DS Destination Solutions möchten wir unser Portfolio um weltweit buchbare Ferienhäuser und Ferienwohnungen erweitern“, ergänzt Gereon Krahn, Leitung Berge & Meer-Eigenvertrieb. „Die Einbindung eines White-Label-Shops auf unserer Homepage bietet unseren Kunden gerade in der aktuellen Situation eine ideale Alternative zu Rundreisen und Hotelurlaub.“ (red)