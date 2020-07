Iberostar: Online-Check-in für schauinsland-reisen-Gäste

Der Vorteil für die Kunden und das Hotel: Alle relevanten Daten für den Check-in — wie Adresse und Passnummer — sind bereits erfasst, sodass der Check-in im Urlaubsdomizil auf die Ausgabe der Zimmerkarte reduziert wird. Gerade in Stoßzeiten am Wochenende können so Wartezeiten deutlich vermindert und die Kontaktzeiten auf ein Minimum verringert werden. „Wir freuen uns, gemeinsam mit Iberostar diesen wichtigen Baustein zur Verbesserung der Abstands- und Hygieneregeln umsetzen zu können. Sicherlich werden viele Kunden von diesem Angebot Gebrauch machen. Wichtig ist uns jedoch, dass es ein Angebot und keine Pflicht ist. Natürlich können Kunden auch weiterhin wie gewohnt bei Anreise im Hotel alle Check-in-Formalitäten mit entsprechendem Abstand erledigen“, so Andreas Rüttgers, Leiter Touristik bei schauinsland-reisen.

Langfristige Serviceleistung

Verkaufsdirektor Finn Ackermann von Iberostar freut sich zum einen über die schnelle Umsetzung, zum anderen ist er beeindruckt vom weitsichtigen Verhalten der Gäste auf Mallorca. Denn die Zahl der Neuinfektionen ist derzeit niedriger als in vielen Teilen Deutschlands. „Deswegen sehen wir in der Umsetzung nicht nur eine weitere Sicherheitskomponente, sondern langfristig vor allem eine zusätzliche Serviceleistung“, so Ackermann. Zum Projektstart können Gäste in rund 100 Iberostar-Häusern weltweit sowie allen R2-Hotels diesen Service nutzen. Weitere Hotelpartner werden in Kürze folgen.

Gut zu wissen: Beim Check-in auf www.mein-schauinsland.de wird auf eine neutrale Seite des Hotelpartners verlinkt, die frei von Direktwerbung oder versteckten Buchungsmöglichkeiten ist.