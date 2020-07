vtours unterstützt mit Infoseite zu Einreise und Regularien

Die Übersicht umfasst Ziele wie Griechenland, Italien, Spanien, aber auch Curaçao, die Malediven oder Tunesien und wird stetig je nach den aktuell geltenden Einreisemöglichkeiten erweitert. Reisebüro-Mitarbeiter können ihren Kunden dank der gut strukturierten Infoseite mit wenigen Klicks Auskunft geben, welche Einreiseformulare in dem jeweiligen Land benötigt werden, ob Gesundheitschecks bei der Ankunft durchgeführt werden oder welche Quarantänevorgaben herrschen. vtours überprüft und aktualisiert die Angaben regelmäßig und greift dabei nicht nur auf verlässliche Quellen wie das Auswärtige Amt zurück, sondern nutzt auch die Hinweise des Krisenfrühwarnexperten A3M Global Monitoring.

Sicher in den Urlaub

„Unsere Kunden sollen mit einem sicheren Gefühl in den Urlaub starten“, erklärt Achim Schneider, Geschäftsführer vtours. „Dafür ist es unerlässlich, dass sie rundum aufgeklärt werden, welche Vorgaben am Urlaubsort zu beachten sind. Unseren Reisebüro-Partnern liefern wir mit der Infoseite einen wertvollen Service, um in Beratungsgesprächen schnell und fundiert auf die wichtigsten Fragen rund um das Reiseziel und die Corona-bedingten Maßnahmen vor Ort antworten zu können.“

Auf www.vtours.com/de/service/reise/coronavirus-info/ werden u.a. Angaben zur Nutzung von Pool-, Fitness- oder Wellnessanlagen, zu möglichen Ausgangsbeschränkungen im Zielgebiet, der Öffnung von Mini- oder Kids-Clubs oder zu allgemeinen Hygienevorgaben des Landes ausgespielt. Die Hinweise sind bei einzelnen Ländern wie Italien oder Portugal regional unterteilt, so dass Nutzer auch aktuelle Informationen zu Urlaubsinseln wie Sardinien, Sizilien oder den Azoren finden. (red)