Flughafen Wien erweitert Covid-19-Testangebot

Ab 1. August 2020 können täglich von 7:00 Uhr bis 20:00 Uhr PCR-Tests direkt im Health Center Vienna Airport im Office Park 3 gemacht werden, bei Bedarf auch darüber hinaus. Das Ergebnis soll nach drei bis sechs Stunden vorliegen und via E-Mail an die getestete Person übermittelt werden, schreibt der Flughafen in einer Presseaussendung. Derzeit sind Tests von Montag bis Freitag von 09:00 bis 17:00 Uhr und am Wochenende von 10:00 bis 16:00 Uhr möglich. Die Kosten von 190 EUR bleiben gleich. Bezahlt werden kann nur mit Kredit- oder Bankomatkarte.

Zustimmung für neue Einreisebestimmungen

Der Flughafen Wien begrüße die neuen Einreisebestimmungen der österreichischen Bundesregierung: „Die neuen, klaren Regeln zur Einreise in Österreich gewährleisten größtmögliche Sicherheit durch eine rasche Virus-Früherkennung bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung der derzeit bestmöglichen Reisefreiheit. Der Flughafen Wien wird alles Notwendige dazu beitragen, dass Passagiere bereits am Airport rasch und unkompliziert einen PCR-Test machen können und erweitert dafür die Öffnungszeiten seines Testangebots. Mit den neuen Regelungen sind auch die Voraussetzungen für eine Aufhebung der Landeverbote definiert.“, stellt Dr. Günther Ofner, Vorstand der Flughafen Wien AG, dazu fest. (APA/red)