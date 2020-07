Lifestyle-Marke Radisson RED kommt erstmals nach Innsbruck

Das Radisson RED Innsbruck wird Teil des Projekts "Das RAIQA" sein: Zwischen dem Hauptbahnhof und der Altstadt entsteht ein urbaner Mixed-Use-Komplex, in dem sich auch der neue Hauptsitz der Raiffeisen-Landesbank Tirol sowie Einzelhandelsflächen und eine öffentliche Kunstgalerie befinden werden.

Das Lifestyle-Hotel soll 161 Standardzimmer und Junior Suiten umfassen. Auch Familienzimmer sind vorgesehen. Ein Restaurant mit Außenterrasse, eine Sky-Bar im achten Obergeschoß mit herrlichem Blick über die Innenstadt, ein modernes Fitnessstudio und zwei Meeting- und Eventräume sollen die Austattung abrunden.

Viele der touristischen Hotspots werden vom Radisson RED Innsbruck bequem zu Fuß erreichbar sein. Mit öffentlichen Verkehrsmitteln ist man in wenigen Minuten bei der Congress und Messe Innsbruck, was das Hotel auch für Geschäftsreisende attraktiv machen soll.

Innsbruck benötigt 2.200 Hotelbetten

„Laut einer Marktstudie der Stadt Innsbruck werden in den nächsten Jahren mehr als 2.200 Betten in der Tiroler Landeshauptstadt benötigt. Vor allem in der gehobenen Vier-Sterne-Kategorie mit internationaler Ausrichtung gibt es Bedarf“, betont Thomas Wass, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Raiffeisen-Landesbank Tirol AG.

Bisher hat die Radisson Hotel Group weltweit mehr als 40 Radisson RED Hotels in Betrieb oder in der Entwicklung. Sie befinden sich in urbanen Destinationen wie Dubai, Kapstadt, Köln, Lissabon und London. In Wien eröffnet 2021 das Radisson RED Vienna am Donaukanal in der Leopoldstadt. Ein weiteres Hotel der Lifestyle-Marke in Wien soll 2023 folgen. (red)