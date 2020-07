United Airlines führt Maskenpflicht an den Flughäfen ein

Die neue Regelung gilt ab 24. Juli 2020 – unabhängig davon, wann ein Flugticket gekauft wurde. Damit sind alle Fluggäste verpflichtet, an den Airports in den Bereichen von United eine geeignete Mund-Nasen-Bedeckung zum Schutz der Mitreisenden und des Flughafenpersonals zu tragen, also beispielsweise an den Service-Schaltern von United, an den Check-in-Automaten, in den United Club Lounges, an den Abflug-Gates und an den Gepäckbändern. Passagieren, die keinen geeigneten Mund-Nasen-Schutz dabeihaben, bietet die Airline kostenlos eine Maske an. Passagieren, die die Maskenpflicht nicht befolgen, kann United die Beförderung verweigern.

„Eine Maske stellt einen wirksamen Schutz für die anderen dar. Im Interesse aller Beteiligten haben wir daher das Tragen einer Maske nicht nur im Flugzeug, sondern jetzt auch in allen Bereichen von United an den Flughäfen verpflichtend eingeführt“, so United CEO Scott Kirby.

Lediglich Kinder im Alter von unter zwei Jahren sind von der Regelung befreit. Weitere Ausnahmen von der Maskenpflicht kann es nur geben, wenn besonders schwerwiegende Umstände vorliegen. In diesen Fällen sollten die Fluggäste United vor dem Flug kontaktieren oder spätestens am Flughafen mit einem Mitarbeiter der Fluglinie in Kontakt treten.

Neues Hygieneprogramm

Die neue Regelung ist Teil des Programms United CleanPlus und hat das medizinische Team von United Airlines in Zusammenarbeit mit Behörden und den Experten der Cleveland Clinic entwickelt. Fluggäste werden beispielsweise beim Check-in, bei der Buchung eines Flugs über die United-App oder mit entsprechenden Hinweisschildern in den Flughäfen informiert. (red)